فيديو.. لحظة وصول الأسرى الأربعة لمحكمة الناصرة وسط استقبال حافل وهتافات مؤيدة

من الهتافات خلال استقبال الأسرى، "









رام الله - دنيا الوطنتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة وصول الأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم عقب هروبهم من سجن (جلبوع) إلى محكمة الناصرة.وكان بانتظار الأسرى الأربعة شبان فلسطينيون، حيث نظموا وقفة، وسط هتافات مؤيدة لهم، ومن القدس لطبريا علم عليكم زكريا".وهاجم فلسطينيون من داخل أراضي عام 48، مؤيدون لأسرى سجن (جلبوع) الذين أُعيد اعتقالهم، مراسل (القناة 13) أمام محكمة الناصرة مساء اليوم السبت.ونشرت (القناة 13) الإسرائيلية، مقطع فيديو يظهر الفلسطينيين وهم يهاجمون المراسل الصحفي أثناء إجرائه لقاءات صحفية.وظهر الفلسطينيون في الفيديو وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية، رافعين العلم الفلسطيني.وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، بأن فلسطينيين من الناصرة رفضوا مساعدة الأسيرين محمود عارضة، ويعقوب قادري، وأبلغوا الشرطة عنهما، قبل إلقاء القبض عليهما.