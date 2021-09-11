شاهد: فلسطينيون من أراضي 48 يهاجمون مراسل قناة إسرائيلية بالناصرة





ونشرت (القناة 13) الإسرائيلية، مقطع فيديو يظهر الفلسطينيين وهم يهاجمون المراسل الصحفي أثناء إجرائه لقاءات صحفية.





وظهر الفلسطينيون في الفيديو وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية، رافعين العلم الفلسطيني.













وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، بأن فلسطينيين من الناصرة رفضوا مساعدة الأسيرين محمود عارضة، ويعقوب قادري، وأبلغوا الشرطة عنهما، قبل إلقاء القبض عليهما.

رام الله - دنيا الوطنهاجم فلسطينيون من داخل أراضي عام 48، مؤيدون لأسرى سجن (جلبوع) الذين أُعيد اعتقالهم، مراسل (القناة 13) أمام محكمة الناصرة مساء اليوم السبت.