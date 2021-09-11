شؤون فلسطينية

صفارات الإنذار تدوي في "غلاف غزة" والقبة الحديدية تعترض صاروخاً

صفارات الإنذار تدوي في "غلاف غزة" والقبة الحديدية تعترض صاروخاً
رام الله - دنيا الوطن
دوت في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، صفارات الإنذار في مناطق "غلاف غزة"، وتحديداً في "سديروت".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار، تم تحديد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، وقد تم اعتراضه من قبل القبة الحديدية".

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت مساء اليوم السبت، بإن هناك حالة من التأهب القصوى لدى القيادة الجنوبية، وذلك لمواجهة سيناريوهات التوتر والمواجهات عند الجدار العازل،  وأعمال عنف جماعي وإطلاق البالونات الحارقة.

يأتي ذلك بعد إطلاق صاروخ من القطاع، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، ردت عليه طائرات الاحتلال بقصف مناطق متفرقة من القطاع.

وأضافت القناة، بأن القيادة الوسطى، تستعد لمواجهات عنيفة ومحاولة تنفيذ هجمات ضد قوات الجيش أثناء مطاردة الأسيرين اللذين لم يتم القبض عليهما، بعد هروبهما من سجن (جلبوع) فجر الاثنين الماضي.

وكان ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الهرب فجر الاثنين الماضي، من سجن (جلبوع) قرب بيسان، من خلال نفق أسفل مرحاض زنزانتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية للاحتلال القبض على أربعة أسرى، منذ مساء أمس الجمعة، وهم محمود ومحمد عارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي.

أخبار ذات صلة

فيديو: لحظة إطلاق الصاروخ من غزة نحو بلدة &#34;سديروت&#34;

فيديو: لحظة إطلاق الصاروخ من غزة نحو بلدة "سديروت"

شاهد: فلسطينيون من أراضي 48 يهاجمون مراسل قناة إسرائيلية بالناصرة

شاهد: فلسطينيون من أراضي 48 يهاجمون مراسل قناة إسرائيلية بالناصرة

محافظ جنين: علينا مواجهة الاتهامات التي تطال أبناء شعبنا داخل أراضي 48

محافظ جنين: علينا مواجهة الاتهامات التي تطال أبناء شعبنا داخل أراضي 48

شاهد: لحظة هروب مستوطنين بعد سماع صفارات الإنذار في &#34;غلاف غزة&#34;

شاهد: لحظة هروب مستوطنين بعد سماع صفارات الإنذار في "غلاف غزة"

(كان): حالة تأهب قصوى بالقيادة الجنوبية لمواجهة سيناريوهات التوتر بعد إطلاق الصاروخ أمس

(كان): حالة تأهب قصوى بالقيادة الجنوبية لمواجهة سيناريوهات التوتر بعد إطلاق الصاروخ أمس

الخليل: إصابات واعتقال 4 شبان بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

الخليل: إصابات واعتقال 4 شبان بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابة ثمانية مواطنين برصاص الاحتلال و15 بالاختناق خلال مواجهات جنوب نابلس

إصابة ثمانية مواطنين برصاص الاحتلال و15 بالاختناق خلال مواجهات جنوب نابلس

أبو عبيدة: أي صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير أسرى &#34;نفق الحرية&#34;

أبو عبيدة: أي صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير أسرى "نفق الحرية"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: إصابات واعتقال 4 شبان بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

الخليل: إصابات واعتقال 4 شبان بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابة ثمانية مواطنين برصاص الاحتلال و15 بالاختناق خلال مواجهات جنوب نابلس

إصابة ثمانية مواطنين برصاص الاحتلال و15 بالاختناق خلال مواجهات جنوب نابلس

&#34;الخارجية&#34; تدين الصمت الدولي تجاه التنكيل الإسرائيلي بالمسيرات السلمية

"الخارجية" تدين الصمت الدولي تجاه التنكيل الإسرائيلي بالمسيرات السلمية

رام الله: مسيرة دعماً للأسرى

رام الله: مسيرة دعماً للأسرى

منظمة التحرير تنعى الكاتب والمخرج السنيمائي الفلسطيني نصري حجاج

منظمة التحرير تنعى الكاتب والمخرج السنيمائي الفلسطيني نصري حجاج

مستوطنون يهاجمون منزلاً في بورين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون منزلاً في بورين جنوب نابلس

&#34;الديمقراطية&#34;: إعادة اعتقال الاحتلال لأسرى &#34;جلبوع&#34; لا ينتقص من عظمة ما حققوه

"الديمقراطية": إعادة اعتقال الاحتلال لأسرى "جلبوع" لا ينتقص من عظمة ما حققوه

مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

منوعات

أمل حجازي تثير الجدل حول طهارة الكلاب.. والمفتي يرد

أمل حجازي تثير الجدل حول طهارة الكلاب.. والمفتي يرد

بعد ظهورها بالنقاب.. الراقصة دينا توضح السبب وراء ذلك

بعد ظهورها بالنقاب.. الراقصة دينا توضح السبب وراء ذلك

شاهد: أول ظهور إعلامي لنيللي كريم بعد زواجها

شاهد: أول ظهور إعلامي لنيللي كريم بعد زواجها

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة جديدة تتعلق بشقيقته

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة جديدة تتعلق بشقيقته

شاهد: ياسمين صبري توّجه ضربة قاضية للحسابات المزيّفة باسمها

شاهد: ياسمين صبري توّجه ضربة قاضية للحسابات المزيّفة باسمها

مي العيدان تتوجه للقضاء بأكثر من 50 قضية.. ما القصة؟

مي العيدان تتوجه للقضاء بأكثر من 50 قضية.. ما القصة؟

أحمد عز يخسر مجدداً أمام زينة.. بالتفاصيل

أحمد عز يخسر مجدداً أمام زينة.. بالتفاصيل

شاهد كيف ردت زينب فياض على متابِعة اتهمتها بتقليد والدتها هيفاء وهبي

شاهد كيف ردت زينب فياض على متابِعة اتهمتها بتقليد والدتها هيفاء وهبي

شاهد: أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز منذ أزمتها الصحية تثير الجدل

شاهد: أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز منذ أزمتها الصحية تثير الجدل

عربي

مياه حمراء اللون في منطقة البحر الميت تثير الجدل.. ووزارة المياه الأردنية تعلق

مياه حمراء اللون في منطقة البحر الميت تثير الجدل.. ووزارة المياه الأردنية تعلق

الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية واسعة في مأرب

الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية واسعة في مأرب

فيديو جديد للحظة القبض على المصري هشام العشماوي

فيديو جديد للحظة القبض على المصري هشام العشماوي

الجامعة العربية تعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الجامعة العربية تعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة