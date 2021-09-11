صفارات الإنذار تدوي في "غلاف غزة" والقبة الحديدية تعترض صاروخاً

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار، تم تحديد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، وقد تم اعتراضه من قبل القبة الحديدية".

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت مساء اليوم السبت، بإن هناك حالة من التأهب القصوى لدى القيادة الجنوبية، وذلك لمواجهة سيناريوهات التوتر والمواجهات عند الجدار العازل، وأعمال عنف جماعي وإطلاق البالونات الحارقة.





يأتي ذلك بعد إطلاق صاروخ من القطاع، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، ردت عليه طائرات الاحتلال بقصف مناطق متفرقة من القطاع.





وأضافت القناة، بأن القيادة الوسطى، تستعد لمواجهات عنيفة ومحاولة تنفيذ هجمات ضد قوات الجيش أثناء مطاردة الأسيرين اللذين لم يتم القبض عليهما، بعد هروبهما من سجن (جلبوع) فجر الاثنين الماضي.





وكان ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الهرب فجر الاثنين الماضي، من سجن (جلبوع) قرب بيسان، من خلال نفق أسفل مرحاض زنزانتهم.



