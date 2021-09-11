(كان): حالة تأهب قصوى بالقيادة الجنوبية لمواجهة سيناريوهات التوتر بعد إطلاق الصاروخ أمس





يأتي ذلك بعد إطلاق صاروخ من القطاع، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، ردت عليه طائرات الاحتلال بقصف مناطق متفرقة من القطاع.





وأضافت القناة، بأن القيادة الوسطى، تستعد لمواجهات عنيفة ومحاولة تنفيذ هجمات ضد قوات الجيش أثناء مطاردة الأسيرين اللذين لم يتم القبض عليهما، بعد هروبهما من سجن (جلبوع) فجر الاثنين الماضي.





وكان ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الهرب فجر الاثنين الماضي، من سجن (جلبوع) قرب بيسان، من خلال نفق أسفل مرحاض زنزانتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية للاحتلال القبض على أربعة أسرى، منذ مساء أمس الجمعة، وهم محمود ومحمد عارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي.

وتواصل سلطات الاحتلال البحث عن الأسيرين الآخرين.

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن هناك حالة من التأهب القصوى لدى القيادة الجنوبية، وذلك لمواجهة سيناريوهات التوتر والمواجهات عند الجدار العازل، وأعمال عنف جماعي وإطلاق البالونات الحارقة.