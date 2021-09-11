شؤون فلسطينية

أبو عبيدة: أي صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير أسرى "نفق الحرية"

أبو عبيدة: أي صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير أسرى "نفق الحرية"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أبو عبيدة، إن "إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف، ولن يخفي حجم الخزي والعار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الصهيونية".

وأضاف في كلمة له: "إذا كان أبطال نفق الحرية قد حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريباً بإذن الله من فوق الأرض".

وتابع أبو عبيدة: بأن "أبطال نفق الحرية سيخرجون مرفوعي الرأس وقرار قيادة القسام بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير هؤلاء الأبطال".

وقال الناطق باسم كتائب القسام: إنه "أمام تهديدات العدو لأهلنا في الضفة وفي جنين القسام نؤكد بأن مخيم جنين وثواره ليسوا وحدهم، ولن نسمح للعدو بالتغول عليهم وسنقوم بواجبنا الديني والوطني تجاههم".

وأردف أبو عبيدة: "نشد على أيدي أسرانا الميامين في انتفاضتهم المشرفة، ونقول لهم نحن معكم ولن نتخلى عنكم ولن نسمح للعدو بأن يستفرد بكم".

أخبار ذات صلة

الخليل: إصابات واعتقال 4 شبان بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

الخليل: إصابات واعتقال 4 شبان بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابة ثمانية مواطنين برصاص الاحتلال و15 بالاختناق خلال مواجهات جنوب نابلس

إصابة ثمانية مواطنين برصاص الاحتلال و15 بالاختناق خلال مواجهات جنوب نابلس

أول تعليق من نفتالي بينت على اعتقال أربعة من أسرى (جلبوع)

أول تعليق من نفتالي بينت على اعتقال أربعة من أسرى (جلبوع)

&#34;الخارجية&#34; تدين الصمت الدولي تجاه التنكيل الإسرائيلي بالمسيرات السلمية

"الخارجية" تدين الصمت الدولي تجاه التنكيل الإسرائيلي بالمسيرات السلمية

رام الله: مسيرة دعماً للأسرى

رام الله: مسيرة دعماً للأسرى

منظمة التحرير تنعى الكاتب والمخرج السنيمائي الفلسطيني نصري حجاج

منظمة التحرير تنعى الكاتب والمخرج السنيمائي الفلسطيني نصري حجاج

مستوطنون يهاجمون منزلاً في بورين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون منزلاً في بورين جنوب نابلس

&#34;الديمقراطية&#34;: إعادة اعتقال الاحتلال لأسرى &#34;جلبوع&#34; لا ينتقص من عظمة ما حققوه

"الديمقراطية": إعادة اعتقال الاحتلال لأسرى "جلبوع" لا ينتقص من عظمة ما حققوه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة ثمانية مواطنين برصاص الاحتلال و15 بالاختناق خلال مواجهات جنوب نابلس

إصابة ثمانية مواطنين برصاص الاحتلال و15 بالاختناق خلال مواجهات جنوب نابلس

&#34;الخارجية&#34; تدين الصمت الدولي تجاه التنكيل الإسرائيلي بالمسيرات السلمية

"الخارجية" تدين الصمت الدولي تجاه التنكيل الإسرائيلي بالمسيرات السلمية

رام الله: مسيرة دعماً للأسرى

رام الله: مسيرة دعماً للأسرى

منظمة التحرير تنعى الكاتب والمخرج السنيمائي الفلسطيني نصري حجاج

منظمة التحرير تنعى الكاتب والمخرج السنيمائي الفلسطيني نصري حجاج

مستوطنون يهاجمون منزلاً في بورين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون منزلاً في بورين جنوب نابلس

مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

تحت تهديد السلاح.. الكشف عن ملابسات سرقة لمحال تجارية وفندق برام الله وضواحي القدس

تحت تهديد السلاح.. الكشف عن ملابسات سرقة لمحال تجارية وفندق برام الله وضواحي القدس

الاحتلال يقمع مسيرة طلابية على المدخل الشمالي لبيت لحم

الاحتلال يقمع مسيرة طلابية على المدخل الشمالي لبيت لحم

منوعات

أمل حجازي تثير الجدل حول طهارة الكلاب.. والمفتي يرد

أمل حجازي تثير الجدل حول طهارة الكلاب.. والمفتي يرد

بعد ظهورها بالنقاب.. الراقصة دينا توضح السبب وراء ذلك

بعد ظهورها بالنقاب.. الراقصة دينا توضح السبب وراء ذلك

شاهد: أول ظهور إعلامي لنيللي كريم بعد زواجها

شاهد: أول ظهور إعلامي لنيللي كريم بعد زواجها

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة جديدة تتعلق بشقيقته

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة جديدة تتعلق بشقيقته

شاهد: ياسمين صبري توّجه ضربة قاضية للحسابات المزيّفة باسمها

شاهد: ياسمين صبري توّجه ضربة قاضية للحسابات المزيّفة باسمها

مي العيدان تتوجه للقضاء بأكثر من 50 قضية.. ما القصة؟

مي العيدان تتوجه للقضاء بأكثر من 50 قضية.. ما القصة؟

أحمد عز يخسر مجدداً أمام زينة.. بالتفاصيل

أحمد عز يخسر مجدداً أمام زينة.. بالتفاصيل

شاهد كيف ردت زينب فياض على متابِعة اتهمتها بتقليد والدتها هيفاء وهبي

شاهد كيف ردت زينب فياض على متابِعة اتهمتها بتقليد والدتها هيفاء وهبي

شاهد: أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز منذ أزمتها الصحية تثير الجدل

شاهد: أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز منذ أزمتها الصحية تثير الجدل

عربي

مياه حمراء اللون في منطقة البحر الميت تثير الجدل.. ووزارة المياه الأردنية تعلق

مياه حمراء اللون في منطقة البحر الميت تثير الجدل.. ووزارة المياه الأردنية تعلق

الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية واسعة في مأرب

الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية واسعة في مأرب

فيديو جديد للحظة القبض على المصري هشام العشماوي

فيديو جديد للحظة القبض على المصري هشام العشماوي

الجامعة العربية تعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الجامعة العربية تعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة