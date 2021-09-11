أول تعليق من نفتالي بينت على اعتقال أربعة من أسرى (جلبوع)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم السبت، إنه يجب الاستمرار في مشاركة المعلومات بشكل سريع وتوزيع المهام بشكل دقيق بين الأجهزة الأمنية.
جاء ذلك في أول تعقيب له، على اعتقال أربعة من الأسرى الستة الذي تمكنوا من الهرب من سجن "جلبوع" قرب بيسان، فجر الاثنين الماضي.
وقال: "أُهنئ الأجهزة الأمنية على إلقاء القبض على 4 من 6 الذين فروا من سجن (جبلوع) وعمليات التمشيط تستمر حتى إلقاء القبض على الباقيين".
وقال: "يجب الحفاظ على درجة عالية من الاستنفار ومواصلة التعاون فيما بينكم حتى إتمام العملية".
ونقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن مصادر له قوله اليوم السبت: إنه سيتم نقل الأسرى الأربعة الذين فروا من سجن "جلبوع" إلى الحبس الانفرادي في زنازين منفصلة لكل منهم في أحد السجون في الجنوب.
وكان ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الهرب فجر الاثنين الماضي، من سجن (جلبوع) قرب بيسان، من خلال نفق أسفل مرحاض زنزانتهم.
وألقت الأجهزة الأمنية للاحتلال القبض على أربعة أسرى، منذ مساء أمس الجمعة، وهم محمود ومحمد عارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي.
وتواصل سلطات الاحتلال البحث عن الأسيرين الآخرين.
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