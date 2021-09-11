شاهد: مياه حمراء اللون مجهولة المصدر تظهر ببركة محاذية لمياه البحر الميت

كما نقلت صحيفة (الغد) الأردنية عن مصادر مطلعة في وزارة المياه والري، ان المياه ذات الصبغة الحمراء والتي تم رصدها منذ صباح اليوم في منطقة غور الحديثة، هي مياه احد الحفر الانهدامية في المنطقة.





وقالت المصادر ان تلك المياه لا تستخدم لأي غرض من الأغراض المائية ولا تقع ضمن تصنيف مصادر المياه المعتمدة لدى وزارة المياه والري – سلطة المياه وسلطة وادي الأردن.





