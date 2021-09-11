شاهد: مياه حمراء اللون مجهولة المصدر تظهر ببركة محاذية لمياه البحر الميت
أوضح الناطق باسم وزارة المياه، عمر سلامة، اليوم السبت، أن مياها حمراء اللون مجهولة المصدر ظهرت في بركة محاذية لمياه البحر الميت، وهي منفصلة عنها.
وقال سلامة لقناة (المملكة): إن "البركة مغلقة ومحصورة عن البحر الميت، وجرى على الفور أخذ عينات منها للتأكد من طبيعتها".
وتابع: "تم إرسال العينات لمختبرات متخصصة لمعرفة طبيعتها وسيتم الإعلان عن النتائج فور صدورها".
وقال مدير مديرية البيئة بمحافظة الكرك، إنه "لا يوجد آبار نفطية في المنطقة التي ظهرت فيها البركة الحمراء بالقرب من البحر الميت".
كما نقلت صحيفة (الغد) الأردنية عن مصادر مطلعة في وزارة المياه والري، ان المياه ذات الصبغة الحمراء والتي تم رصدها منذ صباح اليوم في منطقة غور الحديثة، هي مياه احد الحفر الانهدامية في المنطقة.
وقالت المصادر ان تلك المياه لا تستخدم لأي غرض من الأغراض المائية ولا تقع ضمن تصنيف مصادر المياه المعتمدة لدى وزارة المياه والري – سلطة المياه وسلطة وادي الأردن.
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