شؤون فلسطينية

الاحتلال ينقل الأسيـر المقدسي عنان نجيب للعزل الانفرادي

رام الله - دنيا الوطن
نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير المقدسي عنان نجيب من سجن النقب الى العزل الانفرادي في سجن بئر السبع بعد احراق الأسرى غرف "قسم 6" في سجن النقب.

واعتقل الاحتلال الإعلامي المقدسي والناشط عنان نجيب بداية شهر حزيران الماضي، وحوّل للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.

يذكر أن نجيب اعتقل قبيل ساعات من انتهاء إبعاده عن مدينة القدس المحتلة الذي استمر عام كامل، حيث اعتقلته قوات الاحتلال فجر العاشر من حزيران الماضي، بعدما اقتحمت قوّة إسرائيلية بلدة العيزرية شرق المدينة، حيث يمكث فترة إبعاده، ونقلته إلى مركز "المسكوبية" للتحقيق معه.

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