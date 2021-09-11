شؤون فلسطينية

"الثقافة" تنعى المخرج الفلسطيني نصري حجاج

"الثقافة" تنعى المخرج الفلسطيني نصري حجاج
رام الله - دنيا الوطن
نعت وزارة الثقافة الكاتب والمخرج الفلسطيني نصري حجاج، الذي وافته المنية، اليوم السبت، في منزله بالعاصمة النمساوية فيينا، عن عمر يناهز (70 عاما) بعد صراع مع المرض.

وقال وزير الثقافة، عاطف أبو سيف إن الراحل حجاج اسم من أسماء الفعل الثقافي الوطني الفلسطيني، حيث كرس فنه وعمله الثقافي في سبيل حرية وخلاص شعبنا الفلسطيني منذ التحاقه بالعمل الكفاحي والنضالي في صفوف الثورة الفلسطينية.

وأضاف أبو سيف ان الراحل يعتبر من المبدعين الفلسطينيين الذين كرسوا الحضور الفلسطيني على المستويين العربي والدولي، فرحيله يعد خسارة كبيرة للمشهد الثقافي.

وتقدم بأحر التعازي والمواساة من عائلة الفقيد وأصدقائه وجموع المثقفين، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

يذكر أن حجاج من مواليد مخيم عين الحلوة عام 1951 لوالد لاجئ من قرية الناعمة في فلسطين المحتلة عام 1948، ووالدة لبنانية.

التحق حجاج بصفوف الثورة الفلسطينية، ومن ثم أتم دراسته في بريطانيا، ليتم إبعاده عنها لاحقا.

من أبرز أعمال حجاج فيلم "ظل الغياب" الذي تناول من خلاله ثيمة الموت والمنفى للفلسطيني، وفيلم "كما قال الشاعر" الذي وثق من خلالها حياة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

وكتب الراحل حجاج في الصحف البريطانية واللبنانية والفلسطينية، وأخرج عدة أفلام وثائقية حاز بعضها على جوائز دولية، كما نشرت له مجموعة قصصية قصيرة، ترجم بعضها إلى اللغة الإنجليزية.

أخبار ذات صلة

رام الله: مسيرة دعماً للأسرى

رام الله: مسيرة دعماً للأسرى

منظمة التحرير تنعى الكاتب والمخرج السنيمائي الفلسطيني نصري حجاج

منظمة التحرير تنعى الكاتب والمخرج السنيمائي الفلسطيني نصري حجاج

مستوطنون يهاجمون منزلاً في بورين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون منزلاً في بورين جنوب نابلس

&#34;الديمقراطية&#34;: إعادة اعتقال الاحتلال لأسرى &#34;جلبوع&#34; لا ينتقص من عظمة ما حققوه

"الديمقراطية": إعادة اعتقال الاحتلال لأسرى "جلبوع" لا ينتقص من عظمة ما حققوه

مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

&#34;الخارجية&#34; تصدر توضيحاً بشأن السفر إلى السعودية

"الخارجية" تصدر توضيحاً بشأن السفر إلى السعودية

العالول: الأبطال الذين انتزعوا حريتهم من قبضة السجان نالوا شرف البطولة والمبادرة

العالول: الأبطال الذين انتزعوا حريتهم من قبضة السجان نالوا شرف البطولة والمبادرة

الكشف عن مصير الأسرى الأربعة الذين ألقى القبض عليهم بعد هروبهم من (جلبوع)

الكشف عن مصير الأسرى الأربعة الذين ألقى القبض عليهم بعد هروبهم من (جلبوع)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رام الله: مسيرة دعماً للأسرى

رام الله: مسيرة دعماً للأسرى

منظمة التحرير تنعى الكاتب والمخرج السنيمائي الفلسطيني نصري حجاج

منظمة التحرير تنعى الكاتب والمخرج السنيمائي الفلسطيني نصري حجاج

مستوطنون يهاجمون منزلاً في بورين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون منزلاً في بورين جنوب نابلس

مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

الاحتلال يقمع مسيرة طلابية على المدخل الشمالي لبيت لحم

الاحتلال يقمع مسيرة طلابية على المدخل الشمالي لبيت لحم

جنين: تمديد توقيف أشقاء الأسيرين محمد عارضة ومحمود العارضة لـ15 يوما

جنين: تمديد توقيف أشقاء الأسيرين محمد عارضة ومحمود العارضة لـ15 يوما

نادي الأسير: تخوفات كبيرةعلى مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

نادي الأسير: تخوفات كبيرةعلى مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

نادي الأسير: الأسرى ماضون بمواجهتهم وقد تصل نهاية الأسبوع للإضراب عن الطعام

نادي الأسير: الأسرى ماضون بمواجهتهم وقد تصل نهاية الأسبوع للإضراب عن الطعام

منوعات

أمل حجازي تثير الجدل حول طهارة الكلاب.. والمفتي يرد

أمل حجازي تثير الجدل حول طهارة الكلاب.. والمفتي يرد

بعد ظهورها بالنقاب.. الراقصة دينا توضح السبب وراء ذلك

بعد ظهورها بالنقاب.. الراقصة دينا توضح السبب وراء ذلك

شاهد: أول ظهور إعلامي لنيللي كريم بعد زواجها

شاهد: أول ظهور إعلامي لنيللي كريم بعد زواجها

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة جديدة تتعلق بشقيقته

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة جديدة تتعلق بشقيقته

شاهد: ياسمين صبري توّجه ضربة قاضية للحسابات المزيّفة باسمها

شاهد: ياسمين صبري توّجه ضربة قاضية للحسابات المزيّفة باسمها

مي العيدان تتوجه للقضاء بأكثر من 50 قضية.. ما القصة؟

مي العيدان تتوجه للقضاء بأكثر من 50 قضية.. ما القصة؟

أحمد عز يخسر مجدداً أمام زينة.. بالتفاصيل

أحمد عز يخسر مجدداً أمام زينة.. بالتفاصيل

شاهد كيف ردت زينب فياض على متابِعة اتهمتها بتقليد والدتها هيفاء وهبي

شاهد كيف ردت زينب فياض على متابِعة اتهمتها بتقليد والدتها هيفاء وهبي

شاهد: أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز منذ أزمتها الصحية تثير الجدل

شاهد: أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز منذ أزمتها الصحية تثير الجدل

عربي

مياه حمراء اللون في منطقة البحر الميت تثير الجدل.. ووزارة المياه الأردنية تعلق

مياه حمراء اللون في منطقة البحر الميت تثير الجدل.. ووزارة المياه الأردنية تعلق

الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية واسعة في مأرب

الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية واسعة في مأرب

فيديو جديد للحظة القبض على المصري هشام العشماوي

فيديو جديد للحظة القبض على المصري هشام العشماوي

الجامعة العربية تعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الجامعة العربية تعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة