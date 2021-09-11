شؤون فلسطينية

"الخارجية" تصدر توضيحاً بشأن السفر إلى السعودية

"الخارجية" تصدر توضيحاً بشأن السفر إلى السعودية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، أن على المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة من حاملي الإقامة اتباع الإرشادات الصحية بناء على التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية في المملكة.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أنه على جميع الراغبين في السفر إلى السعودية من حاملي الاقامة المتواجدين وحصلوا في دولة فلسطين على واحد أو اثنين من التطعيمات المعتمدة من الصحة السعودية التسجيل عبر الرابط: https://eservices.moh.gov.sa/CoronaVaccineRegistration/ التابع لوزارة الصحة السعودية، أو بالبحث عنه بمؤشر جوجل عبر العنوان (البوابة الخارجية للتطعيمات أو تقديم طلب لاعتماد اللقاح داخل المملكة العربية السعودية) وذلك من أجل تحديث حالة التحصين الخاصة بهم على برنامج "توكلنا" السعودي، مع ملاحظة ضرورة التأكد من تحديث حالة التحصين في البرنامج حتى لا يتعرض المواطنون للحجر المؤسسي أو المنزلي.

وأضافت انه يشترط قبل التوجه إلى المطار ضرورة تصديق شهادات اللقاح التي تم تسجيلها مسبقا من وزارتي الصحة والخارجية في دولة فلسطين، مع فحص PCR تم إصداره من مراكز الصحة الفلسطينية بنتيجة سلبية في مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل دخول المملكة.

وأشارت إلى أن اللقاحات المعتمدة بالمملكة هي: فاييزر، وموديرنا، وأكسفورد استرازينكا، وجانسن، وسينوفارم، وساينوفاك.

من جهته، أوضح مستشار وزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك أن الوزارة تتابع مع وزارة الصحة وسفارة دولة فلسطين في الرياض، بهدف التغلب على مشكلة الاختلاف بين أنواع اللقاحات المعتمدة في كلتا الدولتين الشقيقتين، بما يسهل على مواطنينا الكرام سفرهم إلى المملكة للالتحاق بأعمالهم وأسرهم أو دراستهم.

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