رغم تقدمها في السن.. الاحتلال يواصل اعتقال المرابطة عايدة الصيداوي

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي، لليوم الثاني على التوالي، بعد اعتقالها مساء أمس الجمعة بالقرب من منطقة باب المجلس بالبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.وباتت المرابطة المقدسية ليلتها في زنازين الاحتلال، بعد أن مددت محكمة الاحتلال اعتقالها لليوم.وجاء اعتقال المرابطة الصيداوي (59 عاما)، تزامنا مع حالة الاستنفار التي أعلنها جنود الاحتلال في أعقاب عملية الطعن التي شهدتها منطقة باب المجلس وأدت إلى إصابة أحد جنود الاحتلال بجراح واستشهاد الدكتور حازم الجولاني.وتعرضت الصيداوي للاعتقال مرات عديدة، كما أبعدت عن المسجد الأقصى وتعرضت لعدة محاولات اعتداء من قبل المستوطنين.