شؤون فلسطينية

الكشف عن مصير الأسرى الأربعة الذين ألقى القبض عليهم بعد هروبهم من (جلبوع)

الكشف عن مصير الأسرى الأربعة الذين ألقى القبض عليهم بعد هروبهم من (جلبوع)
الأسرى الأربعة الذين تم اعتقالهم بعد هروبهم من سجن جلبوع
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن مصادر له قوله اليوم السبت: إنه سيتم نقل الأسرى الأربعة الذين فروا من سجن "جلبوع" إلى الحبس الانفرادي في زنازين منفصلة لكل منهم في أحد السجون في الجنوب.

وكان ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الهرب فجر الاثنين الماضي، من سجن (جلبوع) قرب بيسان، من خلال نفق أسفل مرحاض زنزانتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية للاحتلال القبض على أربعة أسرى، منذ مساء أمس الجمعة، وهم محمود ومحمد عارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي.

وتواصل سلطات الاحتلال البحث عن الأسيرين الآخرين.

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