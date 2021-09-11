خشية وجود أنفاق أخرى.. مصلحة سجون الاحتلال تنفذ إجراءات جديدة بالسجون

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم السبت، بأنه خشية من وجود أنفاق أخرى، ستقوم مصلحة سجون الاحتلال بإخلاء عدد من أقسام الأسرى الفلسطينيين في سجن (جلبوع) مساء اليوم.وأضاف بأنه تم استدعاء المزيد من الحراس والقوات الخاصة إلى السجن.كما أفاد (والا)، بأن مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري أصدرت توجيهاتها للطواقم الهندسية بالتعاون مع الجيش وخبراء البناء والهندسة ابتداء من يوم الغد بالقيام بتمشيط جميع السجون في أنحاء إسرائيل خشية من وجود أنفاق أخرى.كما تستعد مصلحة السجون للقيام بعمليات نقل أخرى للأسرى وفق الحاجة.وكان ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الهرب فجر الاثنين الماضي، من سجن (جلبوع) قرب بيسان، من خلال نفق أسفل مرحاض زنزانتهم، فيما تم إلقاء القبض على أربعة منهم، ويتم البحث عن الأسيريْن الآخريْن.