شؤون فلسطينية

تحت تهديد السلاح.. الكشف عن ملابسات سرقة لمحال تجارية وفندق برام الله وضواحي القدس

تحت تهديد السلاح.. الكشف عن ملابسات سرقة لمحال تجارية وفندق برام الله وضواحي القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة اليوم السبت، ملابسات سرقة تحت تهديد السلاح لمحال تجارية وفندق في رام الله وضواحي القدس.
 
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبناءً على شكوى تقدم بها مواطن مفادها قيام شخصين بمحاولة سرقة لمحله التجاري في بلدة الزعيم تحت تهديد السلاح، وعملية سرقة أخرى بأحد الفنادق في رام الله، وبناءً على التحريات وجمع المعلومات تم الاشتباه بشخصين من منطقة عناتا وخلال كمين نصب لهما، تمكنت قوة من شرطة المباحث بمساندة قوة من مديرية ضواحي القدس بالقبض عليهما.

وأضافت: أنه وبالاستماع لأقوالهما أفادا قيامهما بجرائم السرقة تحت تهديد السلاح ورش الغاز على الضحايا في محلات تجارية في الزعيم وبيتونيا وفندق في رام الله وسرقة أموال واغراض مختلفة من المحال، و ضبط بحوزتهما مبلغا ماليا، وكمية كبيرة من علب السجائر وعلبة غاز مسيل للدموع، ومسدسين (غاز وخرز) واقنعة.

وأكدت الشرطة بأنها أوقفت المشتبه بهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34; تصدر توضيحاً بشأن السفر إلى السعودية

"الخارجية" تصدر توضيحاً بشأن السفر إلى السعودية

العالول: الأبطال الذين انتزعوا حريتهم من قبضة السجان نالوا شرف البطولة والمبادرة

العالول: الأبطال الذين انتزعوا حريتهم من قبضة السجان نالوا شرف البطولة والمبادرة

الكشف عن مصير الأسرى الأربعة الذين ألقى القبض عليهم بعد هروبهم من (جلبوع)

الكشف عن مصير الأسرى الأربعة الذين ألقى القبض عليهم بعد هروبهم من (جلبوع)

خشية وجود أنفاق أخرى.. مصلحة سجون الاحتلال تنفذ إجراءات جديدة بالسجون

خشية وجود أنفاق أخرى.. مصلحة سجون الاحتلال تنفذ إجراءات جديدة بالسجون

الاحتلال يقمع مسيرة طلابية على المدخل الشمالي لبيت لحم

الاحتلال يقمع مسيرة طلابية على المدخل الشمالي لبيت لحم

جنين: تمديد توقيف أشقاء الأسيرين محمد عارضة ومحمود العارضة لـ15 يوما

جنين: تمديد توقيف أشقاء الأسيرين محمد عارضة ومحمود العارضة لـ15 يوما

نادي الأسير: تخوفات كبيرةعلى مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

نادي الأسير: تخوفات كبيرةعلى مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

نادي الأسير: الأسرى ماضون بمواجهتهم وقد تصل نهاية الأسبوع للإضراب عن الطعام

نادي الأسير: الأسرى ماضون بمواجهتهم وقد تصل نهاية الأسبوع للإضراب عن الطعام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقمع مسيرة طلابية على المدخل الشمالي لبيت لحم

الاحتلال يقمع مسيرة طلابية على المدخل الشمالي لبيت لحم

جنين: تمديد توقيف أشقاء الأسيرين محمد عارضة ومحمود العارضة لـ15 يوما

جنين: تمديد توقيف أشقاء الأسيرين محمد عارضة ومحمود العارضة لـ15 يوما

نادي الأسير: تخوفات كبيرةعلى مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

نادي الأسير: تخوفات كبيرةعلى مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

نادي الأسير: الأسرى ماضون بمواجهتهم وقد تصل نهاية الأسبوع للإضراب عن الطعام

نادي الأسير: الأسرى ماضون بمواجهتهم وقد تصل نهاية الأسبوع للإضراب عن الطعام

الاحتلال يقتحم منزلا ويستولي على كاميرات مراقبة في زبوبا غرب جنين

الاحتلال يقتحم منزلا ويستولي على كاميرات مراقبة في زبوبا غرب جنين

هيئة الأسرى: نبذل جهوداً قانونية حثيثة لمعرفة أماكن وظروف احتجاز الأسرى المعاد اعتقالهم

هيئة الأسرى: نبذل جهوداً قانونية حثيثة لمعرفة أماكن وظروف احتجاز الأسرى المعاد اعتقالهم

مركز فلسطين يدعو المقاومة لوضع اسماء محرري نفق جلبوع على رأس أي صفقة قادمة

مركز فلسطين يدعو المقاومة لوضع اسماء محرري نفق جلبوع على رأس أي صفقة قادمة

منظمة التحريرتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن حياة الاسرى

منظمة التحريرتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن حياة الاسرى

منوعات

أمل حجازي تثير الجدل حول طهارة الكلاب.. والمفتي يرد

أمل حجازي تثير الجدل حول طهارة الكلاب.. والمفتي يرد

بعد ظهورها بالنقاب.. الراقصة دينا توضح السبب وراء ذلك

بعد ظهورها بالنقاب.. الراقصة دينا توضح السبب وراء ذلك

شاهد: أول ظهور إعلامي لنيللي كريم بعد زواجها

شاهد: أول ظهور إعلامي لنيللي كريم بعد زواجها

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة جديدة تتعلق بشقيقته

شاهد: شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة جديدة تتعلق بشقيقته

شاهد: ياسمين صبري توّجه ضربة قاضية للحسابات المزيّفة باسمها

شاهد: ياسمين صبري توّجه ضربة قاضية للحسابات المزيّفة باسمها

مي العيدان تتوجه للقضاء بأكثر من 50 قضية.. ما القصة؟

مي العيدان تتوجه للقضاء بأكثر من 50 قضية.. ما القصة؟

أحمد عز يخسر مجدداً أمام زينة.. بالتفاصيل

أحمد عز يخسر مجدداً أمام زينة.. بالتفاصيل

شاهد كيف ردت زينب فياض على متابِعة اتهمتها بتقليد والدتها هيفاء وهبي

شاهد كيف ردت زينب فياض على متابِعة اتهمتها بتقليد والدتها هيفاء وهبي

شاهد: أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز منذ أزمتها الصحية تثير الجدل

شاهد: أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز منذ أزمتها الصحية تثير الجدل

عربي

مياه حمراء اللون في منطقة البحر الميت تثير الجدل.. ووزارة المياه الأردنية تعلق

مياه حمراء اللون في منطقة البحر الميت تثير الجدل.. ووزارة المياه الأردنية تعلق

الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية واسعة في مأرب

الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية واسعة في مأرب

فيديو جديد للحظة القبض على المصري هشام العشماوي

فيديو جديد للحظة القبض على المصري هشام العشماوي

الجامعة العربية تعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الجامعة العربية تعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة