تحت تهديد السلاح.. الكشف عن ملابسات سرقة لمحال تجارية وفندق برام الله وضواحي القدس

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم السبت، ملابسات سرقة تحت تهديد السلاح لمحال تجارية وفندق في رام الله وضواحي القدس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبناءً على شكوى تقدم بها مواطن مفادها قيام شخصين بمحاولة سرقة لمحله التجاري في بلدة الزعيم تحت تهديد السلاح، وعملية سرقة أخرى بأحد الفنادق في رام الله، وبناءً على التحريات وجمع المعلومات تم الاشتباه بشخصين من منطقة عناتا وخلال كمين نصب لهما، تمكنت قوة من شرطة المباحث بمساندة قوة من مديرية ضواحي القدس بالقبض عليهما.وأضافت: أنه وبالاستماع لأقوالهما أفادا قيامهما بجرائم السرقة تحت تهديد السلاح ورش الغاز على الضحايا في محلات تجارية في الزعيم وبيتونيا وفندق في رام الله وسرقة أموال واغراض مختلفة من المحال، و ضبط بحوزتهما مبلغا ماليا، وكمية كبيرة من علب السجائر وعلبة غاز مسيل للدموع، ومسدسين (غاز وخرز) واقنعة.وأكدت الشرطة بأنها أوقفت المشتبه بهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً.