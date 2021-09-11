شؤون فلسطينية

الاحتلال يقمع مسيرة طلابية على المدخل الشمالي لبيت لحم

الاحتلال يقمع مسيرة طلابية على المدخل الشمالي لبيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسيرة طلابية على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب الطلبة، الذين خرجوا في مسيرة دعما وإسنادا للأسرى الذين حرروا أنفسهم، وتم اعتقال أربعة منهم الليلة الماضية وفجر اليوم.

وتسود حالة من الغضب والخوف بين المواطنين، عقب اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أربعة من الأسرى الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع في السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري.

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