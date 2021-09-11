الحوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية واسعة في مأرب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن تنفيذها عملية عسكرية واسعة النطاق جديدة ضد قوات الحكومة المعترف بها دوليا في محافظة مأرب.وصرح المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في موجز صحفي عقده اليوم السبت بخصوص نتائج المرحلة الثالثة من عملية "النصر المبين"، بأن قوات الحركة خلالها نجحت في السيطرة على مديريتي الرحبة وماهلية في مأرب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال سريع إن قوات الحوثيين سيطرت خلال هذه العملية على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 1.2 ألف كم مربع في المديريتين المذكورتين، مضيفا أن القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي خسرت 151 من عناصرها بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى أسر آخرين.