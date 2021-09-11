شؤون فلسطينية

نادي الأسير: تخوفات كبيرةعلى مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

نادي الأسير: تخوفات كبيرةعلى مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ التخوفات على مصير الأسرى الأربعة (محمود العارضة، وزكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري) المُعاد اعتقالهم كبيرة، والتي تتمثل بتعرضهم للتعذيب الشديد، وفرض عزل مضاعف بحقّهم، وحرمانهم من لقاء المحامي لفترة طويلة، والتي تُشكّل أبرز السياسات التي تنفذها أجهزة الاحتلال بحقّ المعتقلين والأسرى، بغية الانتقام منهم والضغط عليهم.

وأضاف نادي الأسير، أنّ على المؤسسات الحقوقية الدولية على اختلاف اختصاصاتها وعلى رأسها الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها اتجاههم، وكذلك التدخل العاجل والفوري، لوقف "العقوبات" الجماعية، الإجراءات التنكيلية الراهنة والمستمرة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال تعمدت على مدار الفترة الماضية بالتضييق على زيارات الأسرى من قبل المحامين، عدا عن تعليق زيارات عائلات الأسرى التي تمت مؤخرًا.

وكانت مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والأهلية، قد وجهة نداءً عاجلاً للأمم المتحدة، بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ودعا نادي الأسير مجددًا إلى ضرورة الاستمرار في دعم وإسناد أسرانا في سجون الاحتلال، بما يليق بمستوى بطولاتهم وتضحياتهم المستمرة.

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