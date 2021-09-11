نادي الأسير: الأسرى ماضون بمواجهتهم وقد تصل نهاية الأسبوع للإضراب عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير اليوم السبت، أنّ الأسرى في سجون الاحتلال ماضون في مواجهتهم المفتوحة رفضًا للإجراءات "العقابية" والتنكيلية المضاعفة التي تواصل إدارة السجون في فرضها.وأوضح نادي الأسير أن الأسرى، قد يلجأون نهاية الأسبوع إلى الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام ينخرطون فيه تدريجيًا وعلى دفعات، وستكون استمرار هذه الخطوة مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم، وأبرزها إلغاء العقوبات والتضيقات التي فرضت عليهم، ووقف عمليات الاقتحام والتنكيل المضاعفة بحقّهم.وكانت إدارة سجون الاحتلال، قد شرعت بحرب مفتوحة بحقّ الأسرى منذ أن تمكّن 6 أسرى من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع"، وشملت "العقوبات" كافة أشكال وتفاصيل الظروف الحياتية للأسرى.وفي نفس السياق وجه الأسرى التحية لأبناء شعبهم، وطالبوا بمزيد من المساندة والدعم.