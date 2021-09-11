شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: نبذل جهوداً قانونية حثيثة لمعرفة أماكن وظروف احتجاز الأسرى المعاد اعتقالهم

هيئة الأسرى: نبذل جهوداً قانونية حثيثة لمعرفة أماكن وظروف احتجاز الأسرى المعاد اعتقالهم
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، أن طاقمها القانوني يبذل جهودا حثيثة وكبرى لمتابعة مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم مساء أمس وفجر اليوم ومعرفة ظروفهم الاعتقالية وأماكن احتجازهم.

وحذرت الهيئة، من مغبة أن تقوم سلطات الاحتلال بالتنكيل وتعذيب الأسرى المعاد اعتقالهم، ومن تعمد عدم السماح للمحامين بالاطلاع على أماكن احتجاز الأسرى الأربعة وهم (زكريا زبيدي، ومحمود ومحمد العارضة ويعقوب قادري).

وكانت قوات الاحتلال قد اعادت فجر اليوم السبت اعتقال الأسير زكريا الزبيدي والأسير محمد العارضة قرب بلدة الشبلي في منطقة الجليل الأسفل، وكذلك إعادة اعتقال الأسيرين "يعقوب قادري ومحمود العارضة" مساء أمس الجمعة في الناصرة، وذلك بعد عدة أيام من تحرير أنفسهم وأسيرين آخرين من سجن جلبوع.

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