شؤون فلسطينية

تسجيل 14 وفاة و1485 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

تسجيل 14 وفاة و1485 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 118، قلقيلية 48، سلفيت 25، جنين 62، نابلس 120، رام الله والبيرة 76، ضواحي القدس 3، الخليل 4، أريحا والأغوار 13، طوباس 5، بيت لحم 4، قطاع غزة 1007".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 255، قلقيلية 92، سلفيت 36، جنين 165، نابلس 322، رام الله والبيرة 127، ضواحي القدس 9، الخليل 44، أريحا والأغوار 0، طوباس 12، بيت لحم 7، قطاع غزة 900".

وسجلت 9 حالات وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس، إضافة إلى 3 حالات وفاة في طولكرم، حالة وفاة في قلقيلية، وحالة وفاة في محافظة نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 72 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 171 مريضاً، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,202,482 بينهم 499,118 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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