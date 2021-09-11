(فتح الانتفاضة): نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الاسرى الأربعة واعتقالهم لن يمحو فضيحته



وأكدت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى الاربعة المعتقلين، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني لن يسكت على أي مساس بالأسرى أو إلحاق الضرر بهما وستتحمل تبعاته دولة الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطنقالت حركة (فتح الانتفاضة): "إن اعتقال الاسرى الابطال الاربعة، لن يمحو آثار الضربة والفضيحة المدوية التي تلقتها دولة الاحتلال الصهيوني ومنظومتها الأمنية محلياً وإقليمياً، حينما انتزع الأسرى الفلسطينيين الستة حريتهم من سجن جلبوع بإرادتهم الفولاذية رغماً عن الاحتلال وسجانيه وإجراءاته الأمنية المشددة".