دولي

غوتيريش: ملتزمون بالحل القائم على أساس الدولتين

غوتيريش: ملتزمون بالحل القائم على أساس الدولتين
أنطونيو غوتيريش
رام الله - دنيا الوطن
أكّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أن الأمم المتحدة ملتزمة بالحل القائم على الدولتين إسرائيل وفلسطين المستقلة.

ووفق صحيفة (القدس العربي) فقد قال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، حول حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال مثله مثل بقية الشعوب التي عانت من الاحتلالات الأجنبية أو العنصرية، "فهل للشعب الفلسطيني الحق في الدفاع عن نفسه والنضال ضد الاحتلال؟".

وأضاف: "هدفنا بسيط للغاية، إنه ليس هدفًا بلاغيًا، بل هو خلق الظروف من أجل السلام، وخلق الظروف لحل الدولتين"، مضيفًا بقوله: "ولكي يكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة، كان هذا هو هدفنا".

وذكر أنّ الأمم المتحدة، عملت باستمرار لتحقيق هذا الهدف بالطريقة التي تعتقد أنّه الأفضل من أجل الانخراط مع الأطراف وتعبئة المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.

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