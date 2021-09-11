دولي

مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بانفجار صهريج وقود في الصين

مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بانفجار صهريج وقود في الصين
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (CGTN) التلفزيونية الصينية، إن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، في انفجار صهريج لنقل البنزين شمال شرق الصين.

وذكرت القناة، أن الحادث وقع صباح اليوم السبت، في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ، مشيرة إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفى، ولا يوجد حاليا أي خطر يهدد حياتهم.

ونقلت القناة عن خدمات الطوارئ في المدينة، أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الذي اندلع بعد الانفجار، ويجري حاليا التحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

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