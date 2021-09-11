9 وفيات و1007 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم السبت، تسجيل 9 حالات وفاة و1007 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 3017 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الوبائية في قطاع غزة تعافي 900 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 145186 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 19768 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 124209 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1209 حالة وفا، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 389حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 237 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 579570 جرعة، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 348349 شخصا.