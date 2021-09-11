الاحتلال يجدد إبعاد الأسير المحرر فواز إغبارية عن الأقصى

رام الله - دنيا الوطنفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قراراً جديداً بإبعاد الأسير المحرر فواز حسن إغبارية من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل عن المسجد الأقصى المبارك والاقتراب من محيطه لمدة 6 أشهر إضافية.ويأتي القرار بعد أن فرضت سلطات الاحتلال تُجدد قرار إبعاده كل ستة أشهر منذ أعوام عدة.وجاء في القرار عن الجنرال دورون ترجمان أن الإبعاد عن المسجد الأقصى ومحيطه، بدأ يوم 31 آب/ أغسطس ويستمر لغاية 28 شباط/ فبراير 2022.يذكر أن إغبارية أسير محرر وكان أحد المعتقلين في الملف المعروف إعلامياً بـ "عشاق الأقصى"، وقضى في السجون الإسرائيلية مدة 6 أشهر إلى جانب اعتقال منزلي خارج بلدته 6 أشهر أخرى.