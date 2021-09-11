ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

رام الله - دنيا الوطنيواصل ستة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري.وأفاد المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، بأن الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة من أوجاع، ونقص في الوزن وكمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وانهاك شديدين، مشيرا الى أن الهيئة تقدمت بعدة التماسات من أجل السماح لمحامي الهيئة بزيارتهم، دون استجابة لهذه المطالب، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.والأسرى المضربين هم: كايد الفسفوس مضرب منذ 59 يوما، ومقداد القواسمة مضرب منذ 52 يوما، وعلاء الأعرج مضرب منذ 34 يوما، ورايق بشارات مضرب منذ 21 يوما، وهشام أبو هواش مضرب منذ 26 يوما، وشادي أبو عكر مضرب منذ 18 يوما.