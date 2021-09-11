شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (12 آب/ سبتمبر).

وقالت الداخلية، إن السفر للحافلتان الأولى + الثانية حتى الرقم (100) من كشف رقم (2021/30)

وأكدت على ضرورة التواجد، في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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