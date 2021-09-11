مزهر: أبطال نفق الحرية تَحولّوا لأيقونات نضالية خالدة ونحذر الاحتلال من المساس بهم

رام الله - دنيا الوطنأشاد جميل مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في غزة، بالإقدامية والجرأة والشجاعة العالية للأبطال الستة الذين تَحولّوا إلى أيقونات نضالية خالدة في العقل والوعي الجمعي الفلسطيني بعد أن انتزعوا حريتهم انتزاعاً من قلب أكثر السجون الصهيونية تحصيناً، مؤكداً أن تمكن الاحتلال من اعتقال قسمٍ منهم بعد مطاردة واسعة لا يُقلل من الإنجاز النوعي الذي حققوه.وأوضح مزهر في تصريح وصل "دنيا الوطن" بأن الأبطال الستة عندما تمكنوا من انتزاع حريتهم، كانوا يدركوا جيداً أن نتائجها ستكون إما الاستشهاد أو إعادة الاعتقال أو الاختفاء.وشدد مزهر بأن جماهير شعبنا التي خرجت لتتقاسم لحظات الأمل والألم مع ذوي الأسرى الأبطال قالت كلمتها بأنها ستجعل من أجسادها ودمائها متراساً يحمي أسرانا الأبطال والحركة الأسيرة الباسلة التي تتقدم الصفوف وتخوض معركة بطولية داخل باستيلات الاحتلال، محذراً العدو الصهيوني من المساس بأبطال الحرية الأربعة الذي أعاد الاحتلال اعتقالهم مساء أمس وفجر اليوم، فأي محاولة للمساس بهم يفتح العدو على نفسه بركان غضب شعبي.واستدرك مزهر، مؤكداً أنه رغم الألم الذي تركه إعادة اعتقال عدد من أسرى نفق الحرية، فلا مكان للحزن، والرد على ذلك بتصعيد الفعل الميداني القادر على حماية الأبطال من بطش وإرهاب العدو الصهيوني وتأمين الحماية لبقية أبطال نفق الحرية كما حماية أبطال الحركة الأسيرة من الإرهاب الصهيوني الذي تحاول من خلاله مصلحة إدارة الارهاب الصهيوني الهروب من هزائمها والتغطية على فشلها الامني.وشدد مزهر بأن انتفاضة الحركة الأسيرة تشق الطريق نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة طريقاً للتحرير والعودة.ودعا مزهر جماهير شعبنا إلى الحذر من محاولات العدو الصهيوني ترويج أخبار وروايات كاذبة حول عملية إعادة اعتقال عدد من الأسرى الأبطال، والتي هدفها كي الوعي الفلسطيني، ورفع معنويات جيشه المهزوم بعد فشله الذريع في سجن جلبوع، معُبّراً عن فخره بأبناء شعبنا في الداخل المحتل الذين شَكلوّا على الدوام حاضنة شعبية للمقاومة والتمسك بالثوابت، وهو الذي تجسد في الهبة الشعبية الأخيرة انتصاراً للقدس وغزة.وعاهد مزهر أسرانا الأبطال ومقاتلي نفق الحرية بأن المقاومة ستبذل كل ما بوسعها من أجل تحريرهم جميعاً.