الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من يعبد جنوب جنين



وذكرت مصادر أمنية وذوي الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين: مجد أحمد بعجاوي، وأمجد جابر حمارشة، وأسعد عصام قنيري، عقب دهم منازل ذويهم في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال فجرت بوابة منزل عائلة الأسير بعجاوي، واستولت على 7 أجهزة هواتف خلوية تخص أفراد عائلته.



كما داهمت تلك القوات فجرا، منزل الشاب وحيد محمد عبد الله انفيعات في يعبد، واعتقلته، ثم أفرجت عنه بعد استجوابه.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة أسرى محررين من جنين.