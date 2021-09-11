صحيفة: الفصائل تتوعد بنسف تفاهمات الهدوء وتعلن تقصير مهلة رفع الحصار





وأشارت الصحيفة، إلى أن ذلك جاء على اثر رسالة شديدة اللهجة وجهتها الفصائل للاحتلال عبر مصر، ليلة أول من امس، توعدت فيها بالتصعيد ونسف كل التفاهمات الأخيرة التي قادت الى الهدوء النسبي خلال الأيام الأخيرة، في وقت بدأت حدود قطاع غزة تلتهب مع اشتداد المطاردة الإسرائيلية لأسرى "الهروب العظيم" الستة واستمرار الاعتداءات على الأسرى في السجون.



وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "إن الفصائل أبلغت مصر انها قصرت فترة المهلة التي منحتها للاحتلال لرفع حصاره عن القطاع من الخامس عشر من الشهر الجاري الى الثاني عشر من الشهر نفسه وذلك احتجاجاً على ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى".



وبحسب الصحيفة، توقع المصدر ان تشهد حدود القطاع المزيد من التصعيد بعد انتهاء المهلة والتي قد تتسع وتتفجر اكثر إذا ما اقدم الاحتلال على إلحاق الأذى بأحد أسرى الهروب العظيم من سجن جلبوع.



وقال: ان "الفصائل لا تزال تمارس أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تنزلق الأوضاع في القطاع الى مواجهة حتمية بانتظار نتائج الوساطة المصرية".



رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (الأيام) الفلسطينية، عن مصدر، أن مصر تعهدت للفصائل الفلسطينية، أمس الجمعة، بممارسة أقصى الضغوط على الاحتلال لوقف اعتداءاته على الأسرى في السجون في اسرع وقت ممكن.