دولي

مدينة أميركية تصوت على مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها

مدينة أميركية تصوت على مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها
رام الله - دنيا الوطن
يصوت مجلس مدينة بيرلنغتون الأمريكية يوم الاثنين المقبل على مشروع لتبني برنامج لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

ووفق موقع (القدس العربي) فقد جاء في نص مشروع القرار أن "مجلس مدينة بيرلنغتون يعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ويدين التشريعات المناهضة لحركة مقاطعة إسرائيل، ويعلن تأييده للحركة".

ويدعو مشروع القرار إلى "ممارسة الضغوط على إسرائيل لتلبي ثلاثة مطالب، هي إنهاء الاحتلال العسكري والاستعمار لكافة الأراضي العربية وتفكيك الجدار العازل، والاعتراف بحقوق المساواة الكاملة الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، واحترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم على النحو المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194".

ويحث القرار مجلس مدينة بيرلنغتون والمجلس التشريعي لولاية فيرمونت وحاكم الولاية فيل سكوت على مطالبة "الرئيس جو بايدن بقطع جميع المساعدات العسكرية عن إسرائيل".

ويشير القرار الى أن "الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967 فيما ترزح غزة تحت حصار عسكري واقتصادي منذ عام 2007".

ويبين مشروع القرار أيضا أن "إسرائيل انشأت أكثر من 280 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بما يخالف القانون الدولي لحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير والمساواة والملكية ومن مستوى معيشي لائق وحقوق المياه والكرامة الشخصية والأمن وحرية التنقل".

ويعتبر مشروع القرار أن "إسرائيل تمارس جريمة الفصل العنصري في الوقت الذي تستغل فيه 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تقدمها الحكومة الأمريكية سنويا للاستمرار في جرائمها".

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