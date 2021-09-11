فدا يرحب بقرار إجراء الانتخابات المحلية ويدعو لسرعة إجراء الرئاسية والتشريعية





وأكد "فدا" أنه كان يأمل إجراء انتخابات المجالس المحلية على مرحلة واحدة إلا أن ذلك يجب أن لا يحول دون أن تشمل كل المجالس المحلية بجميع تصنيفاتها الادارية، والأهم أن تشمل جميع المناطق الجغرافية التي تقع في نطاق ولاية دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك مختلف مناطق قطاع غزة.



وأعرب "فدا" عن أمله في أن يجري تمييز النساء ايجابيا في هذه الانتخابات وأن يجري تمثيلهن بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة في القوائم الانتخابية، وأن يستفيد الشباب من التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات المجالس المحلية وتصب في خدمتهم، وأكد أن لا شيء يمنع، ويجب أن لا يمنع، تصدر النساء والشباب القوائم التي ستخوض الانتخابات المحلية القادمة، وحذر من الخضوع لمنطق العشائر ونفوذها ونفوذ وتأثير التيار الرجعي.





ودعا الفصائل، وفي مقدمتها فصائل وقوى اليسار، إلى إعادة الاعتبار لدور ومكانة وتأثير التيار الوطني-الديمقراطي-التقدمي في الحياة الفلسطينية سواء عبر التحالفات أو البرامج الانتخابية، فلا مجال للمهادنة، وليس مقبولا السماح للبعض بإعادة عجلة الحياة الاجتماعية الفلسطينية إلى الوراء، ويجب على الدوام الانحياز للعمال والفلاحين والفئات المهمشة وتحديدا في المناطق النائية والأغوار والمناطق المحاذية للجدار والتي تتعرض لخطر الاستيطان والمصادرة وتلك ذات الأهمية الاستراتيجية تحديدا المناطق الزراعية والحدودية.



رام الله - دنيا الوطنرحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بقرار مجلس الوزراء إجراء انتخابات المجالس المحلية لأن من شأن إجرائها بث الحيوية في المجتمع الفلسطيني وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن والتي لا غنى ولا بديل عنها ولا مجال لأحد التهرب من استحقاقها باعتبارها المدخل الوحيد لتجديد وتقوية النظام السياسي الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات الراهنة.