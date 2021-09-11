شؤون فلسطينية

فدا يرحب بقرار إجراء الانتخابات المحلية ويدعو لسرعة إجراء الرئاسية والتشريعية

فدا يرحب بقرار إجراء الانتخابات المحلية ويدعو لسرعة إجراء الرئاسية والتشريعية
رام الله - دنيا الوطن
رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بقرار مجلس الوزراء إجراء انتخابات المجالس المحلية لأن من شأن إجرائها بث الحيوية في المجتمع الفلسطيني وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن والتي لا غنى ولا بديل عنها ولا مجال لأحد التهرب من استحقاقها باعتبارها المدخل الوحيد لتجديد وتقوية النظام السياسي الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات الراهنة. 

وأكد "فدا" أنه كان يأمل إجراء انتخابات المجالس المحلية على مرحلة واحدة إلا أن ذلك يجب أن لا يحول دون أن تشمل كل المجالس المحلية بجميع تصنيفاتها الادارية، والأهم أن تشمل جميع المناطق الجغرافية التي تقع في نطاق ولاية دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك مختلف مناطق قطاع غزة.

وأعرب "فدا" عن أمله في أن يجري تمييز النساء ايجابيا في هذه الانتخابات وأن يجري تمثيلهن بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة في القوائم الانتخابية، وأن يستفيد الشباب من التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات المجالس المحلية وتصب في خدمتهم، وأكد أن لا شيء يمنع، ويجب أن لا يمنع، تصدر النساء والشباب القوائم التي ستخوض الانتخابات المحلية القادمة، وحذر من الخضوع لمنطق العشائر ونفوذها ونفوذ وتأثير التيار الرجعي.

ودعا الفصائل، وفي مقدمتها فصائل وقوى اليسار، إلى إعادة الاعتبار لدور ومكانة وتأثير التيار الوطني-الديمقراطي-التقدمي في الحياة الفلسطينية سواء عبر التحالفات أو البرامج الانتخابية، فلا مجال للمهادنة، وليس مقبولا السماح للبعض بإعادة عجلة الحياة الاجتماعية الفلسطينية إلى الوراء، ويجب على الدوام الانحياز للعمال والفلاحين والفئات المهمشة وتحديدا في المناطق النائية والأغوار والمناطق المحاذية للجدار والتي تتعرض لخطر الاستيطان والمصادرة وتلك ذات الأهمية الاستراتيجية تحديدا المناطق الزراعية والحدودية.

أخبار ذات صلة

مسيرات بالضفة ومقاومون يطلقون النار على الاحتلال في جنين والخليل

مسيرات بالضفة ومقاومون يطلقون النار على الاحتلال في جنين والخليل

الديمقراطية: نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسيرين واعتقالهما لن يمحو آثار فضيحته

الديمقراطية: نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسيرين واعتقالهما لن يمحو آثار فضيحته

الحساينة: ما حققه أبطال &#34;نفق الحرية&#34; سيظل راسخًا في تاريخ شعبنا وأمتنا

الحساينة: ما حققه أبطال "نفق الحرية" سيظل راسخًا في تاريخ شعبنا وأمتنا

قناة إسرائيلية تكشف كيف تم الوصول إلى مكان الأسيرين الزبيدي وعارضة

قناة إسرائيلية تكشف كيف تم الوصول إلى مكان الأسيرين الزبيدي وعارضة

جبهة التحرير الفلسطينية تدين عملية قتل الدكتور الجولاني

جبهة التحرير الفلسطينية تدين عملية قتل الدكتور الجولاني

المقاومة الشعبية: نطالب شعبنا بالضفة للاشتباك مع الاحتلال نصرة للأسرى الأبطال

المقاومة الشعبية: نطالب شعبنا بالضفة للاشتباك مع الاحتلال نصرة للأسرى الأبطال

حالة معابر قطاع غزة اليوم السبت

حالة معابر قطاع غزة اليوم السبت

مرور غزة: تسجيل إصابتين في حادثي سير منفصلين خلال 24 ساعة الماضية

مرور غزة: تسجيل إصابتين في حادثي سير منفصلين خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مسيرات بالضفة ومقاومون يطلقون النار على الاحتلال في جنين والخليل

مسيرات بالضفة ومقاومون يطلقون النار على الاحتلال في جنين والخليل

الديمقراطية: نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسيرين واعتقالهما لن يمحو آثار فضيحته

الديمقراطية: نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسيرين واعتقالهما لن يمحو آثار فضيحته

الحساينة: ما حققه أبطال &#34;نفق الحرية&#34; سيظل راسخًا في تاريخ شعبنا وأمتنا

الحساينة: ما حققه أبطال "نفق الحرية" سيظل راسخًا في تاريخ شعبنا وأمتنا

فدا يرحب بقرار إجراء الانتخابات المحلية ويدعو لسرعة إجراء الرئاسية والتشريعية

فدا يرحب بقرار إجراء الانتخابات المحلية ويدعو لسرعة إجراء الرئاسية والتشريعية

جبهة التحرير الفلسطينية تدين عملية قتل الدكتور الجولاني

جبهة التحرير الفلسطينية تدين عملية قتل الدكتور الجولاني

المقاومة الشعبية: نطالب شعبنا بالضفة للاشتباك مع الاحتلال نصرة للأسرى الأبطال

المقاومة الشعبية: نطالب شعبنا بالضفة للاشتباك مع الاحتلال نصرة للأسرى الأبطال

حالة معابر قطاع غزة اليوم السبت

حالة معابر قطاع غزة اليوم السبت

مرور غزة: تسجيل إصابتين في حادثي سير منفصلين خلال 24 ساعة الماضية

مرور غزة: تسجيل إصابتين في حادثي سير منفصلين خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

شاهد: ياسمين صبري توّجه ضربة قاضية للحسابات المزيّفة باسمها

شاهد: ياسمين صبري توّجه ضربة قاضية للحسابات المزيّفة باسمها

مي العيدان تتوجه للقضاء بأكثر من 50 قضية.. ما القصة؟

مي العيدان تتوجه للقضاء بأكثر من 50 قضية.. ما القصة؟

أحمد عز يخسر مجدداً أمام زينة.. بالتفاصيل

أحمد عز يخسر مجدداً أمام زينة.. بالتفاصيل

شاهد كيف ردت زينب فياض على متابِعة اتهمتها بتقليد والدتها هيفاء وهبي

شاهد كيف ردت زينب فياض على متابِعة اتهمتها بتقليد والدتها هيفاء وهبي

شاهد: أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز منذ أزمتها الصحية تثير الجدل

شاهد: أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز منذ أزمتها الصحية تثير الجدل

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

&#34;انتو مسافرين وراجعين&#34; .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

"انتو مسافرين وراجعين" .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

عربي

فيديو جديد للحظة القبض على المصري هشام العشماوي

فيديو جديد للحظة القبض على المصري هشام العشماوي

الجامعة العربية تعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الجامعة العربية تعلق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الجزائر: قرار قطع العلاقات مع المغرب لا رجعة فيه

الجزائر: قرار قطع العلاقات مع المغرب لا رجعة فيه

الإمارات ترفع الحظر عن الدخول من بعض الدول لمن تلقى اللقاح

الإمارات ترفع الحظر عن الدخول من بعض الدول لمن تلقى اللقاح