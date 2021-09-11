قناة إسرائيلية تكشف كيف تم الوصول إلى مكان الأسيرين الزبيدي وعارضة





رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مقاتلين من وحدة تعقب الآثار في شرطة الاحتلال هم الذين تمكنوا من اكتشاف آثار الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد عارضة ما أدى لاعتقالهم.إلى ذلك، ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنه تم اعتقال الزبيدي وعارضة ليس من خلال معلومات استخبارية أو بلاغ من أحد - ولكن من قبل ثلاثة من وحدة "مرعول" لتعقب الأشخاص بناءً على تحليل ميداني بينهم قائد الوحدة.وأضافت الصحيفة: "تمكن الثلاثة من تحديد مكان الأسيرين إذ وجدوا عارضة نائما أسفل شاحنة وكان الزبيدي يسير حوله مرهقًا، وعلى الفور اتصلوا بقوات اليمام الخاصة التي قامت باعتقالهم".وحسب التقارير، اعتقل الأسيرين زكريا الزبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، ومحمد عارضة (39 عاما) من بلدة عرابة، قرب بلدة الشبلي قرب بلدة الشبلي - أم الغنم على سفح جبل طابور "الطور" في مرج ابن عامر.يأتي اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي، ومحمد عارضة، بعد ساعات من اعتقال الأسيرين، محمود عارضة ويعقوب قدري.