شؤون فلسطينية

جبهة التحرير الفلسطينية تدين عملية قتل الدكتور الجولاني

جبهة التحرير الفلسطينية تدين عملية قتل الدكتور الجولاني
رام الله - دنيا الوطن
دانت جبهة التحرير الفلسطينية العملية الجبانة التي استشهد على أثرها الدكتور حازم الجولاني  في مدينة القدس مساء اليوم بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال الرصاص الحي مما أدى إلي استشهاده.

وقالت التحرير الفلسطينية في بيان لها أن عمليات الإعدام الميداني لأبناء شعبنا في مدينة القدس تأتي في اطار سياسة حكومات الاحتلال الممنهجة لترهيب سكان المدينة وطردهم منها تمهيداً لتفريغها من الفلسطينيين ومن ثم تهويدها بعد قرارات هدم المنازل ومصادرة الأراضي والاعتقالات المتواصلة لأبناء المدينة المقدسة.

وطالبت التحرير الفلسطينية المحاكم الدولية والمؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان بالاستجابة للمطالبات الفلسطينية التى تدعو لمحاكمة قادة الاحتلال وجنوده الذين تمادوا كثيرا في سياسة قتل المدنيين العزل تحت حجج واهية تنم على هوس أمني لا مبرر له .

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