المقاومة الشعبية: نطالب شعبنا بالضفة للاشتباك مع الاحتلال نصرة للأسرى الأبطال

رام الله - دنيا الوطنحيت حركة المقاومة الشعبية البطلين محمود عارضة ويعقوب قادري الذين أعيد اعتقالهم على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدة أن عملية الاعتقال لن تفت في عضد أسرانا المحررين، ولن تثنيهم عن مواصلة طريق التحرير الذي بدأوه بكل جرأة وكبرياء.ودعت الحركة في تصريح لها، وصل "دنيا الوطن"، الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إلى ضرورة تقديم العون والمساعدة للمحررين، واغاثتهم وعدم الالتفات إلى تهديدات العدو.وقالت: "إن أسرانا المحررين الذين لا زالوا ينعمون بالحرية والعزة والكرامة سيبقون شامة عز في جبين الوطن، وإن حمايتهم واجب شرعي على كل فلسطيني شريف.وطالبت الحركة، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية شعبنا إلى الاشتباك مع الاحتلال الاسرائيلي نصرة للأسرى الأبطال ومؤازرتهم في محنتهم، ومساندة أهاليهم الصامدين.وقالت: "إن العدو يتحمل كامل المسؤولية عن أي سوء يمكن أن يلحق بأسرانا، وسيشعل المنطقة من جديدة إن تعرضوا لأي مكروه يصيبهم.