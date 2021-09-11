ترامب: سأطرح بايدن أرضًا خلال ثوان في الملاكمة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيطرح الرئيس الحالي جو بايدن أرضا خلال ثوان، إذا سنحت له الفرصة نزاله في حلبة الملاكمة.ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد سُئل ترامب: "إذا كان عليك أن تلاعب شخصا ما ليلة السبت، فمن هو وكيف سيكون النزال؟"، فأجاب: "إذا اضطررت إلى اختيار شخص ما في العالم، بعيدا عن الملاكمين المحترفين لأن اللعب معهم سيكون خطرا للغاية، أعتقد أن معركتي الأسهل ستكون مع جو بايدن لأنه سيسقط بسرعة كبيرة جدا".وتابع: "قال بايدن ذات مرة إنه يود أن يأخذني خلف الصالة الرياضية"، في إشارة إلى تعبير أمريكي شائع يستخدم عند الرغبة في ضرب الآخرين.وأضاف: "سيقع في ورطة كبيرة إذا فعل ذلك، أعتقد أن بايدن سيسقط في غضون الثواني الأولى من النزال".وقوبلت سخرية ترامب من خليفته بضحك وتصفيق من قبل الحاضرين في المؤتمر الصحفي.وجاءت تصريحات ترامب قبل نزال ملاكمة بين بطلي الوزن الثقيل السابقين الأمريكي إيفاندر هوليفيلد والبرازيلي فيتور بلفور، سيتولى ترامب التعليق عليها يوم السبت.