أردوغان: واثق بخروجنا منتصرين من انتخابات 2023

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ثقته بفوز حزبه "العدالة والتنمية" في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة بالبلاد في 2023.ووفق موقع وكالة (الأناضول) فقد قال أردوغان خلال مشاركته عبر تقنية فيديو كونفرنس في اجتماع للجناح النسائي لحزب "العدالة والتنمية" في أنقرة: "تنتظرنا مرحلة سنسطر فيها حكايتنا بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ من خلال بناء تركيا الكبيرة والقوية".وذكر: "لن نفسح المجال للذين يحاولون جر بلادنا مجددا إلى ظلام فترة الحزب الواحد "الشعب الجمهوري" والصراعات الإيديولوجية لمرحلة السبعينات أو غياب الاستقرار في التسعينات".وأكد الرئيس التركي أنه ما زال هناك الكثير من الخدمات التي سيقدمها حزب "العدالة والتنمية" للشعب التركي.وختم أردوغان حديثه، بالقول: "واثق أننا سنخرج منتصرين من انتخابات 2023 أيضا عبر تعزيز مكانتنا في قلوب شعبنا ودون الوقوع في فخ الذين لا يستطيعون مجاراتنا في سباق المشاريع والخدمات الساعين لجر السباق إلى أرضيات مختلفة".