مرور غزة: تسجيل إصابتين في حادثي سير منفصلين خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأكدت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، أنه سُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادثي سير نتج عنهم إصابتين وصفت حالتهما بين المتوسطة والخطيرة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.وأكدت شرطة المرور في نشرتها اليومية حول حركة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت شرطة المرور في نشرتها، إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وقالت: "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177".