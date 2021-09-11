دولي

(كورونا) عالميا: 4 ملايين و10 آلاف وفاة و185 مليونا و396 إصابة

(كورونا) عالميا: 4 ملايين و10 آلاف وفاة و185 مليونا و396 إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 10 آلاف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 185 مليونا وما يقارب من 396 ألف اصابة، تعافى منهم 169 مليونا ونحو 739 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 430 ألف و842 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,197 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (1,787 وفاة)، والهند (930 وفاة)، وروسيا التي تعاني من سرعة انتشار الفيروس المتحور "دلتا" (737 وفاة)، واندونيسيا (728 وفاة)، وكولومبيا (553 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (62,504 إصابات)، والهند (43,957 إصابة)، واندونيسيا (31,189 إصابة)، وبريطانيا (28,773 إصابة)، وكولومبيا (26,721 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الاعلى حصيلة وفيات واصابات كل 24 ساعة، ما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (621,561 وفاة)، والبرازيل (527,016 وفاة)، والهند (404,240 وفاة)، والمكسيك (233,958 وفاة)، وبيرو (193,588 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،622,690 إصابة)، والهند (30,663,665 إصابة)، والبرازيل (18,855,015 إصابة)، وفرنسا (5,790,584 إصابة)، وروسيا (5,658,672 إصابة).

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