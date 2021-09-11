شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا خلال مواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم

الاحتلال يعتقل شابا خلال مواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا، خلال المواجهات التي اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، تنديدا باعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، اللذان تمكنا من الفرار مع 4 أسرى من سجن "جلبوع"، الاثنين الماضي.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عايد الحمود (18 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، خلال المواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما خرج العشرات من الشبان في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم في مسيرة جابت الأحياء والازقة، تنديدا باعتقال الأسيرين العارضة وقادري.

وحمل المشاركون في المسيرة الاحتلال المسؤولية عن حياتهما، وحياة كافة الأسرى الذين يواجهون إجراءات تعسفية من ادارة السجون.

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