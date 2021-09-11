شؤون فلسطينية

حركة فتح تعلق على اعتقال الاحتلال أربعة من الأسرى الفارين

حركة فتح تعلق على اعتقال الاحتلال أربعة من الأسرى الفارين
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأربعة من الأسرى الستة الفارين من سجن ته، مساء أمس الجمعة، وفجر السبت، في مدينة الناصرة.

وقال منير الجاغوب، مدير المكتب الإعلامي للتعبئة والتنظيم في حركة فتح، في تصريح نشره، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "اعتقال الاحتلال لبعض أسرى نفق الحرية، لا ينتقص مما فعلوه".

وأضاف: "إنهم اخترقوا أقوى منظومة أمنية وانتزعوا حريتهم في لحظة ما، ويجب جميعا أن نفتخر بهم"، لافتا إلى أن إعادة اعتقالهم ليس هزيمة لهم بل نصر كبير للأسرى الأبطال".

وفي تصريح اخر على صفحته في (فيسبوك)، قال الجاغوب: "انتصر التنين على الصياد، تحققت هزيمة الاحتلال مرتين بأقل من أسبوع، انتصر التنين واخوته بملعقة على أعقد منظومة أمنية انتصاراً مادياً ومعنوياً".

وأضاف: "وانتصر التنين على جبروت الاحتلال أخلاقياً، وهم يعتدوا عليه وهو أعزل، فهزيمة الاحتلال لا تمحوها ركلات على الجسد الطاهر للتنين زكريا".





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