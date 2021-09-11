شؤون فلسطينية

صور تظهر تعرض الأسير زكريا الزبيدي للاعتداء أثناء اعتقاله

صور تظهر تعرض الأسير زكريا الزبيدي للاعتداء أثناء اعتقاله
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت صور بثها الإعلام الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، تعرض الأسير زكريا الزبيدي للاعتداء من قبل قوات الاحتلال، أثناء اعتقاله فجر اليوم جنوب مدينة الناصرة.

من جانبها، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن الأسير زكريا الزبيدي، حاول الفرار ومقاومة قوات الاحتلال، لكنه كان متعباً ما أدى لاعتقاله.

وأضافت القناة، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، أن الأسرى كانوا حذرين خلال التحضير لعملية الهروب، ولكنهم لم يتلقوا المساعدة من أحد بعد خروجهم من المعتقل، مشيرةً إلى أن جميع تحركاتهم كانت عفوية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، الأسيرين زكريا الزبيدي، ومحمد عارضة، جنوب مدينة الناصرة، بعد ساعات من اعتقال الأسيرين، محمود عارضة ويعقوب قدري.


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