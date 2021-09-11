شؤون فلسطينية

الأسير زيود يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

الأسير زيود يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد مؤيد محمد سليم زيود (47 عامًا)، من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 11/09/2002م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (25) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد الاحتلال.

يذكر أن الأسير مؤيد زيود ولد بتاريخ 11/06/1974م، وهو متزوج، ولديه من الأبناء "اثنان" حبيب وسعاد، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.

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