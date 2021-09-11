قيادي بحماس: المقاومة لن تتخلى عن أسرى نفق الحرية وموعدهم في صفقة الأحرار 2

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس)، محمد المدهون، أن المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن أسرى نفق الحرية، وسائر الأسرى في سجون الاحتلال.وأضاف المدهون، في تصريح صحفي، أن موعد أسرى نفق الحرية سيكون في صفقة وفاء الأحرار 2، داعياً لعدم الالتفات لما يبثه إعلام الاحتلال والذي يهدف لتشتيت الصف الوطني الفلسطيني.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، زكريا الزبيدي ومحمد عارضة ومحمود عارضة ويعقوب قدري، وهم أربعة أسرى من أصل ستة استطاعوا الفرار من سجن جلبوع الإثنين الماضي.