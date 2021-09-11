إعلام الاحتلال: الزبيدي حاول المقاومة والأسرى لم يتلقوا مساعدة من أحد

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن الأسير زكريا الزبيدي، حاول الفرار ومقاومة قوات الاحتلال، لكنه كان متعباً ما أدى لاعتقاله.وأضافت القناة، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، أن الأسرى كانوا حذرين خلال التحضير لعملية الهروب، ولكنهم لم يتلقوا المساعدة من أحد بعد خروجهم من المعتقل، مشيرةً إلى أن جميع تحركاتهم كانت عفوية.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، الأسيرين زكريا الزبيدي، ومحمد عارضة، جنوب مدينة الناصرة، بعد ساعات من اعتقال الأسيرين، محمود عارضة ويعقوب قدري.واستنفرت دولة الاحتلال قوى أمنية كبيرة للبحث عن الأسرى، كما سيّرت طائرات بدون طيار ونصبت نقاط تفتيش على الطرق فيما عزز الجيش قواته في الضفة الغربية وانتشر في محيط مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة التي يتحدر السجناء الستة من مخيمها وقراها.واستطاع ستة أسرى فلسطينيين الفرار من معتقل جلبوع، بالقرب من بيسان، الإثنين الماضي، بعد حفر نفق تحت حمام زنزانتهم، في السجن الذي يعتبر من أكثر سجون الاحتلال تحصيناً.