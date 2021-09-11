شؤون فلسطينية

حماس: الاحتلال لن يستطيع منع غزة من اسناد الفعل الكفاحي لشعبنا

حماس: الاحتلال لن يستطيع منع غزة من اسناد الفعل الكفاحي لشعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة (حماس)، فجر اليوم السبت، أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، هو امتداد للعدوان على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطع منع غزة ومقاومتها من "من اسناد الفعل الكفاحي لشعبنا في قضاياه الوطنية الكبرى".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت عدة مواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية في قطاع غزة، فجر السبت، دون وقوع إصابات.

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