الاحتلال يعتقل الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد عارضة جنوب الناصرة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، الأسيرين زكريا الزبيدي، ومحمد عارضة، جنوب مدينة الناصرة، وذلك بعد أيام من فرارهم من سجن جلبوع عبر نفق حفروه تحت زنزانتهم برفقة أربعة أسرى آخرين.





وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الأسيرين الزبيدي وعارضة، اعتقلا في مرآب للسيارات، مشيرةً إلى أنه جرى نقلهم للتحقيق معهم في مقر المخابرات الإسرائيلية (شاباك).





يذكر، أن شرطة الاحتلال اعتقلت، مساء أمس الجمعة، الأسيرين، يعقوب قادري ومحمود عارضة، قرب جبل القفزة جنوب الناصرة، بعد بلاغ من أحد الأشخاص حول مكانهما.









رام الله - دنيا الوطن