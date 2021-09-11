شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال في عدة مدن وإطلاق النار على حاجز قرب جنين

مواجهات مع الاحتلال في عدة مدن وإطلاق النار على حاجز قرب جنين
مدخل مدينة البيرة
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، في عدة مدن في الضفة الغربية، بعد إعلان الاحتلال اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود عارضة.

وفي السياق، انطلقت عدة مسيرات تضامنية مع الأسيرين، في مدن: غزة والخليل ونابلس وطولكرم وجنين ورام الله، فيما أفادت وسائل إعلام الاحتلال، أن حاجز الجلمة قرب جنين تعرض لإطلاق نار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

 

وشارك مئات المواطنين، الليلة، في مسيرات غاضبة خرجت من مخيم جنين وبلدة عرابة وقرية بئر الباشا، تنديدًا بإعادة اعتقال الأسيرين محمود عارضة ويعقوب قادري في مدينة الناصرة، بعد 5 أيام من انتزاعهما حريتهما من سجن "جلبوع" إلى جانب 4 أسرى آخرين.

وانطلقت مسيرة من مخيم جنين، وجابت شوارع المدينة، وردد المشاركون الشعارات التي تحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين عارضة وقادري، قبل أن يتوجه المشاركون الى حاجز الجلمة، حيث اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.

كما خرج أهالي بلدة عرابة وقرية بئر الباشا، في مسيرتين توجهتا إلى منزل الأسير محمود عارضة في عرابة، ومنزل الأسير يعقوب قادري في قرية بئر الباشا.

ودعا المشاركون كافة مكونات شعبنا الى دعم وإسناد الأسرى وذويهم، محمّلين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين عارضة وقادري، ورفاقهم الأربعة الآخرين الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع".

وفي القدس، اندلعت مواجهات في مختلف أحياء المدينة، اعتقلت خلالها وحدة "المستعربين" خلالها شابين عند حاجز مخيم شعفاط.

أما في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في احياء راس العامود وعين اللوزة من البلدة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها، القنابل الصوتية تجاه منازل المواطنين.

وفي شعفاط استدعت قوات الاحتلال مركبة المياه العادمة خلال مواجهات مع الشبان بالبلدة، بالقرب من منزل الشهيد حازم الجولاني، الذي استشهد عصر اليوم قرب باب المجلس أحد أبواب "الأقصى" برصاص شرطة الاحتلال.

وفي الطور والعيسوية، تصدى شبان لاقتحام قوات الاحتلال البلدتين، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية والغازية تجاه المواطنين في في العيسوية، ولاحقت الشبان، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال حاجز بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس، وانتشرت بشكل مكثف في محيطه، ومنعت الأهالي من سلوك الحاجز.


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