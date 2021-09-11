شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: المساس بحياة الأسيرين قادري وعارضة يمثل إعلان حرب

الجهاد الإسلامي: المساس بحياة الأسيرين قادري وعارضة يمثل إعلان حرب
رام الله - دنيا الوطن
حملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين يعقوب قادري ومحمود عارضة.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن أي مساس بحياة الأسيرين، يمثل إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن الاحتلال "سيبقى تحت تأثير الصدمة وما سيتلوها من صدمات بفعل على أيدي المقاومين".

وأضافت الحركة: "نوجه التحية لكل أسرانا الأبطال ونعاهد الله تعالى أن نواصل العمل من أجل حريتهم مهما كلّف ذلك من ثمن".

واعتقلت شرطة  الاحتلال، مساء الجمعة، الأسيرين محمود عارضة، ويعقوب قادري، وهما إثنين من الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع الأسبوع الماضي.

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