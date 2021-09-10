شؤون فلسطينية

الاحتلال يعيد اعتقال اثنين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع بمدينة الناصرة

الاحتلال يعيد اعتقال اثنين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع بمدينة الناصرة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اثنين من الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع، في مدينة الناصرة في الداخل المحتل.

من جانبه، أكد ألون بن دافيد، المراسل العسكري للقناة العاشرة الإسرائيلية، أن الأسيريْن اللذين أعيد اعتقالهما هما يعقوب قادري ومحمود عارضة.

بدورها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): "اعتقال الأسيريْن، جاء بعد اتصال تلقته الشرطة الإسرائيلية من أحد الأشخاص، بعد أن توجه الأسيران له وطلبا الطعام".

قناة (كان) الإسرائيلية، أكدت بدورها، أن الأسيريْن تجولا في أحد شوارع مدينة الناصرة، باحثيْن عن طعام، وحاولا تغطية وجوههما حتى لا يتم التعرف عليهما.

وقالت: "من شاهدهما رفض مساعدتهما، وأبلغ الشرطة، وبعد دقائق هرعت القوات الإسرائيلية للمكان وتم اعتقالهما".

وكان ستة أسرى فلسطينيين، قد فروا من معتقل جلبوع، في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، عبر حفر نفق بمرحاض السجن.

ومنذ ذلك الوقت، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات البحث عن الأسرى الستة الفارين من السجن، إلى أن إعادة اعتقال اثنين منهم، مساء اليوم.


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